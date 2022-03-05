Тбилиси, , 10:13 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 19 680 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3033 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 5 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 623 672 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 547 531 победил инфекцию, в том числе 8118 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 338 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 2600 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 9671 исследования выявили 1365 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 9790 человек, скончались 32 пациента с COVID-19.