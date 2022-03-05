Скопье, , 22:32 — REGNUM В Северной Македонии 5 марта в результате обследования 3148 образцов выявили 370 новых носителей коронавируса, при этом 51 случай заражения — повторный. Также в стране зарегистрировали 391 случай выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, также зарегистрировано семь ранее произошедших летальных исходов.

Памятник Александру Македонскому, Скопье Rašo

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 299 419 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9075, 287 518 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2826 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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