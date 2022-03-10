София, , 19:00 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Болгарии зафиксировано 1920 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 10 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, по всей стране регистрируется снижение числа заболеваний коронавируса, в связи с чем правительство отменило ряд карантинных ограничений.

В частности, отныне гражданам необязательно предъявлять «зеленые сертификаты» (документы о вакцинировании) при посещении общественных мест и носить медицинские маски на массовых мероприятиях. Кроме того, в некоторых регионах разрешена работа круглосуточных ресторанов и кафе, а также ночных клубов.

При этом, по словам медиков, в некоторых областях страны сохраняется риск возникновения новых очагов заболевания. Сообщается, что на протяжении последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 31 человек.

По состоянию на 10 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,11 млн. Из них скончалось 35 995 пациентов.