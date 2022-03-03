Куала-Лумпур, , 07:32 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 500 случаев зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 3 496 090. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 115 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 32 942 человека.

В настоящее время на малайзийской территории числится 293 479 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 360 пациентов помещены в палаты реанимации, из них 194 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что уже 45,4% жителей Малайзии прошли ревакцинацию против COVID-19.