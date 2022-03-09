Джакарта, 9 марта 2022, 13:19 — REGNUM В министерства здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 7562 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»
Число случаев заражения штаммом «Омикрон» увеличилось на 2257 случаев по сравнению с февралем 2022 года.
В настоящее время штамм «Омикрон» распространится в 29 провинциях Индонезии.
Кроме того, в Индонезии зафиксировано 8477 случаев заражения штаммом «Дельта».
Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная группа эвакуировала 253 пассажира и экипаж парома KMP Ngafi, который сел на мель вблизи острова Моротаи.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии спасли пассажиров севшего на мель парома