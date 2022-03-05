Сеул, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3380 человек. Об этом 5 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 5 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 870 094 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 7465 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 388 199 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 102 202 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 746 117 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 254 327 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 4 212 625.

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