Женева, Швейцария, , 22:52 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 704 208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6487 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 9 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 448 313 293 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 6 011 482 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 227 912 выявленных инфицированных и 5016 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.