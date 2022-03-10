Джакарта, , 13:36 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 21 311 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 10 марта в Индонезии выявлено 5 847 900 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 38 399 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 296 634 человек.

В период с 9 по 10 марта 2022 года от COVID-19 в Индонезии погибли 278 человек. Всего эпидемия унесла жизни 151 413 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 399 853 активных случая заражения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии была переизбрана на пост сопредседателя группы COVAX AMC на период с января по декабрь 2022 года.

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