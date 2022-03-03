Бишкек, , 20:56 — REGNUM В Киргизии штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в школах по всей стране с 4 марта. Об этом сообщает правительство республики.

Маска (сс) AlexChirkin

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Отмечается, что это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

Новые правила касаются как школьников, так и всех работников общеобразовательных учреждений. Соблюдение же таких санитарных норм, как частое мытье и дезинфекция рук, остается обязательным требованием.

Кроме того, штаб поручил Министерству здравоохранения и губернаторам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности санитарно-контрольных пунктов на государственной границе и закрыть частные лаборатории для ПЦР-тестирования на территории пунктов пропуска через границу.

Напомним, что за последние сутки в Киргизии было выявлено лишь 20 случаев коронавирусной инфекции. А летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано.