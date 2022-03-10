Асунсьон, , 06:55 — REGNUM В министерстве здравоохранения Парагвая 10 марта сообщили, что в результате обследования 2553 образцов было выявлено 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 780 человек.

Асунсьон. Парагвай FF MM

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С начала пандемии в Парагвае уже зарегистрировано 645 020 подтвержденных случаев заражения. 617 428 человек выздоровели.

Как сообщает парагвайское новостное агентство Ultima Hora, за сутки скончались 16 человек — девять женщин и семеро мужчин. Трое человек находились в возрасте от 40 до 59 лет, остальные 13 были старше 60 лет.

На сегодняшний день в Парагвае госпитализированы 348 человек с симптомами COVID-19, 106 из них находятся в реанимации.51 из пациентов в реанимации не привит, 26 получили неполную дозу вакцины, при этом 29 прошли полный цикл вакцинации.

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