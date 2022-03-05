Тирана, , 22:35 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1429 человек выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 125. Об этом сообщило вечером 5 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Здание Национального театра Албании до сноса Ata.gov.al

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 132 случая заражения коронавирусом, 267 083 человека излечились, скончались 3479 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1570, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 469 — приходится на Тирану.

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