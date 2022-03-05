Рим, , 00:08 — REGNUM Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии, вероятно, будет отменен в середине апреля 2022 года, с таким прогнозом выступил в пятницу, 4 марта, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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31 марта в Италии прекратится действие режима ЧС, введенного весной 2020 года. После этого начнется отмена ограничений, но она будет постепенной, отметил Силери.

По данным на 4 марта, в Италии умерли 155 609 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 210 (днем ранее — на 185). Число подтвержденных носителей выросло на 38 095 (днем ранее — на 41 500). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 948 859 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 023 787 человек (на 17 675 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллиона человек (более 82,1% граждан страны).