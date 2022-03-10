София, , 10:32 — REGNUM С 10 марта в Болгарии отменены основные карантинные ограничения, введённые из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом 10 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, отныне гражданам необязательно предъявлять «зеленые сертификаты» (документы о вакцинировании) при посещении общественных мест и носить медицинские маски на массовых мероприятиях. Кроме того, в некоторых регионах разрешена работа круглосуточных ресторанов и кафе, а также ночных клубов.

Как утверждают чиновники болгарского Министерства образования, нововведение связано с резким падением уровня заболеваемости коронавирусом в стране. По состоянию на 10 марта общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,11 млн. человек. Из них скончалось 35 995 пациентов.