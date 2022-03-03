Сеул, , 08:48 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём (сс) 염태희

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По их словам, положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус. В настоящее время Ким Бу Гём ожидает результатов ПЦР-теста в своей резиденции.

Уточняется, что премьер-министр почувствовал себя плохо 28 февраля после участия в мероприятии, посвященном демократическому восстанию 1960 года в Тэгу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 198 803 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 3 691 488.

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