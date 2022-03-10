Сеул, , 13:28 — REGNUM Представители деловых кругов Южной Кореи призвали избранного президента Юн Сок Ёля создать благоприятные условия для бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что с соответствующим призывом к новому президенту обратились представители Федерации корейской промышленности (FKI), Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI) и Корейской международной торговой ассоциации (KITA).

Члены Федерации корейской промышленности попросили Юн Сок Ёля повысить гибкость рынка труда и ослабить антиковидные меры, чтобы помочь частному сектору возглавить экономический рост страны.

Представители Корейской федерации работодателей (KEF) также обратилась с призывом создать законодательную и системную базу, которая будет способствовать построению здорового диалога между работодателями и рабочими, а также реформированию системы контроля деловой деятельности, чтобы частный бизнес мог сосредоточиться на инвестициях и создании качественных рабочих мест.