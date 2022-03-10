Бухарест, , 18:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрировано 4176 новых случаев SARS-CoV-2, что на 12% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 10 марта сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, снижение количества заражений фиксируется северных и северо-западных регионах страны. При этом в Бухаресте, Яссах, Бухэу и других крупных городах по-прежнему отмечается высокий процент больных коронавирусом. Сообщается о смерти 62 человек.

По состоянию на 10 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,78 млн. Из них умерло 64 156 пациентов.