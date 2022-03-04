Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Власти США отменили обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну для своих граждан, возвращающихся из России и Белоруссии. Об этом 3 марта сообщил на своем сайте американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ведомство внесло изменения в указ, действующий с 2 декабря 2021 года. Новое правило распространяется также на резидентов и обладателей иммигрантской визы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендовал своим гражданам срочно покинуть территорию Белоруссию.

3 марта американские власти приняли решение предоставлять статус «временно защищенных лиц» украинским гражданам, решивших въехать в США из-за ситуации на Украине.

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