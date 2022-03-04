Рим, , 23:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии готово обеспечить вакцинацию от коронавируса всем гражданам, прибывающим с Украины, сообщили в ведомстве в пятницу, 4 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Предлагать сделать прививку будут всем приезжающим в возрасте от 5 лет.

По данным МВД, с конца февраля в Италию приехали чуть менее 10 тысяч граждан Украины.

Прививки от коронавируса в Италии делают с 5 лет, в случае с детьми до 12 лет необходимо согласие родителей. В стране привиты двумя дозами вакцины более 80% населения.