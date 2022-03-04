Ереван, , 11:13 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 3847 исследований на коронавирус, из которых 251 показал положительный результат. Об этом 4 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 421 008 носителей коронавируса. Из них 404 993 справились с инфекцией, в том числе 836 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5875 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 140 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 12 случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3382 тестов на коронавирус 259 были с положительным результатом. 486 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 12 случаев смерти.