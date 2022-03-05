Тегеран, , 07:51 — REGNUM 4 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 593, причем 154 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 154 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 137 593», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 6470 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1275 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 709 131 пациент из общего числа 7 080 217 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4056 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 042 542 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 650 128 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.