Сеул, , 13:58 — REGNUM Семь из десяти жителей Южной Кореи сообщили о сокращении своего дохода в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института государственного управления.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 22 ноября 2021 года среди 2016 человек в возрасте старше 18 лет, 68% респондентов сообщили, что их среднемесячный доход в 2021 году оказался меньше, чем в 2019 году.

30% участников опроса сообщили об увеличении уровня дохода, 2% — об отсутствии каких-либо изменений.

Эксперты отмечают, что сокращение доходов, по-видимому, связано с сокращением рабочего времени в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, 39,2% респондентов сообщили об ухудшении состояния здоровья, а 43,7% — об ухудшении психического здоровья.