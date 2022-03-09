Гавана, , 13:17 — REGNUM Тенденция развития пандемии COVID-19 на Кубе в ближайшие дни будет заключаться в медленном снижении числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на кубинских учёных.

Вакцинация против коронавируса на Кубе. (сс) Cubadebate

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На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем эксперты представили исследование о ситуации с коронавирусом в Латинской Америке, в мире и на Кубе, которое подтвердило обоснованность мер по борьбе с пандемией на острове, особенно закупку вакцин и стратегию вакцинации.

Декан факультета математики и компьютерных наук Гаванского университета Рауль Хиноварт сказал, что число случаев заболевания останется высоким в некоторых районах, но модели развития предполагают, что к концу марта 2022 года число подтвержденных случаев может приблизиться к 70 в день, а случаи смерти могут быть более спорадическими.

Эта реальность была также проанализирована на заседании временной рабочей группы правительства по профилактике и борьбе с коронавирусом, в ходе которого Диас-Канель заявил, что, хотя тенденция к снижению заболеваемости наблюдается, она все еще находится на нежелательном плато — между 450 и 550 случаями ‑ и поэтому работа по борьбе с пандемией должна быть улучшена.