Тирасполь, , 10:12 — REGNUM В ходе 905 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 247 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 108 078 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 103 514 человек, в том числе за последние сутки — 274.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2120 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1015 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 274 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 306 человек. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.