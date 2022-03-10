Сидней, Австралия, , 09:13 — REGNUM Согласно новым данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, число новых случаев коронавируса в регионе удвоиться в течение нескольких недель, поскольку одна из разновидностей штамма «Омикрон» активно распространяется среди жителей Сиднея и его окрестностей. Об этом 10 марта сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новый прогноз относительно роста числа случаев произошел после того, как 10 марта в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано 16 288 новых случаев заражения, что свидетельствует о значительном увеличении по сравнению с 8 782 случаями, зарегистрированными 6 марта.

Министр здравоохранения штата Брэд Хаззард заявил на слушаниях в местном парламенте, что предварительные данные Университета Нового Южного Уэльса показали, что число случаев коронавируса может «более чем удвоиться» в течение шести недель.

Он также отметил, что разновидность штамма «Омикрон» BA.2, которая считается более заразной, чем BA.1, становится доминирующей в местном сообществе.