Баку, , 08:47 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 2 марта выявили 865 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8487 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 787 367 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 769 746 человек, в том числе 2044 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9454 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8167 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 832 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 8865 тестов. Выздоровевшими медики признали 9438 человек. Смерть наступила у 21 пациента с диагнозом COVID-19.

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