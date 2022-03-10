Куала-Лумпур, , 05:30 — REGNUM Не прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо прошедшие частично, при въезде в Малайзию будут оправлены на карантин. Об этом 9 марта сообщил министр здравоохранения Хайри Джамалуддин в интервью газете The Star.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Новый порядок для въезжающих в Малайзию путешественников вступит в силу с 1 апреля. После въезда в страну туристы будут находиться на карантине в течение пяти суток. Кроме того, они обязаны будут соблюдать действующие в Малайзии ограничения по борьбе с коронавирусом.

В частности, невакцинированные граждане не смогут посещать торговые центры, заведения общепита, спортзалы. При этом ограничения не будут распространяться на детей до 17 лет, но им необходимо будет в течение суток с момента въезда в страну сделать антигенный тест. Такой же тест должны будут сделать и лица, не получившие вакцину по медицинским показаниям. Об открытии границ в Малайзии объявил 8 марта премьер-министр Исмаил Сабри Якоб. В стране на сегодняшний день полностью прошли вакцинацию от коронавируса 98% совершеннолетних граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Малайзии открыли границы для вакцинированных туристов.

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