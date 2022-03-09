Приштина, , 22:31 — REGNUM В Косово 9 марта в результате исследования 1268 образцов выявили 49 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 80 человек, за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Оживленный перекресток, Приштина, Косово Arben Llapashtica

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлено свыше 226 случаев заражения, 222 776 пациентов излечились, свыше 3118 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц снижается и составляет 831. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 817 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 814 984 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 98 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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