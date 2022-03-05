Баку, , 08:49 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 4 марта выявили 588 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6829 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в стране выявили 788 525 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 772 715 человек, в том числе 1185 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6322 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9488 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 570 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 6847 тестов. Выздоровевшими медики признали 1784 человека. Смерть наступила у 19 пациентов с диагнозом COVID-19.