Сеул, , 09:48 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

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По их словам, коронавирус выявлен у 1425 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 24 338.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 254 327 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 4 212 625.

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