Тирасполь, , 10:34 — REGNUM В ходе 209 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 108 837 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 104 703 человека, в том числе за последние сутки — 34.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2137 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 507 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 88 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 181 человека. Зафиксировали пять смертей среди пациентов с COVID-19.