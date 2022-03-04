Баку, , 09:11 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 3 марта выявили 570 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6847 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 787 937 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 771 530 человек, в том числе 1784 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6934 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9473 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 865 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 8487 тестов. Выздоровевшими медики признали 2044 человек. Смерть наступила у 17 пациентов с диагнозом COVID-19.