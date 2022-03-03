Сеул, , 04:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 198 803 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Флаг Южной Кореи

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Из них 198 749 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущим днем, когда в Южной Корее выявили рекордное число зараженных. Тем не менее в стране на протяжении девяти дней подряд выявляют свыше 130 тыс. инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 3 691 488. Также за минувшие сутки в стране скончались 128 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 8394 человека.