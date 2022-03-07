Бали, Индонезия, , 07:23 — REGNUM Карантин для прошедших вакцинацию от коронавируса туристов из 23 стран мира, въезжающих на Бали, отменили власти Индонезии. Об этом 6 марта сказано в заявлении губернатора провинции Бали Ваяна Костера.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

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Путешественники из 23 стран мира, въезжающие в упрощённом порядке, могут получить визу непосредственно на границе. Это касается туристов из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Италии, Республики Корея, Сингапура, США, Японии и ряда других.

При этом туристы, въезжающие по упрощённой схеме, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, а также пройти тестирование сразу после въезда. Кроме того, им нужно оплатить предварительно минимум три дня в гостинице и медицинскую страховку, которая будет покрывать расходы на лечение COVID-19.

Для туристов из всех остальных стран сохраняется прежний порядок въезда с обязательным трёхдневным карантином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии за сутки было выявлено 30 156 носителей коронавируса.

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