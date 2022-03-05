Приштина, , 22:36 — REGNUM В Косово 5 марта в результате исследования 1543 образцов выявили 66 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 252 человека, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово Hipi Zhdripi

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 226 479 случаев заражения, 222 184 пациента излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 1278. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 816 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 814 984 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 98 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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