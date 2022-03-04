Кишинёв, , 11:38 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 5948 исследований выявили 617 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 504 307 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 481 585 человек, в том числе 1277 — за последние сутки.

В больницах республики находится 697 пациентов с COVID-19, в том числе 69 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 269 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 734 заражения коронавирусом в результате проведения 6729 тестов. Врачи выписали за сутки 1413 человек, умерли 12 пациентов с COVID-19.