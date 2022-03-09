Скопье, , 22:30 — REGNUM В Северной Македонии 9 марта в результате обследования 2410 образцов выявили 292 новых носителя коронавируса, при этом 45 случаев заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 303 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались пять пациентов с COVID-19, также зарегистрировано пять ранее произошедших летальных исходов.

Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 300 398 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9075, 289 064 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2230 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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