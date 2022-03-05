Париж, , 09:24 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 162 человека, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, 22 643 пациента с COVID-19 госпитализированы во Франции, в том числе 1012 человек поступили в больницы за сутки. В реанимации находятся 2153 человека, 104 из них поступили в пятницу, 4 марта.

Во Франции за сутки выявлено 57 789 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года во Франции зарегистрировали 167 случаев смерти от COVID-19.

Подробнее в материале: Во Франции за сутки выявили 60 тысяч носителей коронавируса