Женева, Швейцария, , 21:39 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 816 925 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7163 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 10 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 450 229 635 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 019 085 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 704 208 выявленных инфицированных и 6487 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.