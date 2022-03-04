Сантьяго, , 01:49 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 272 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сантьяго, Чили (сс) She Paused 4 Thought

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 42 683 человек. Также за минувшие сутки на чилийской территории выявили 23 395 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 3 122 802 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 91 035 активных случаев заболевания COVID-19. При этом, по данным ведомства, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Чили снизилась на 20% за прошедшую неделю. В частности, в 16 регионах страны фиксируется стабильное снижение прироста числа заболевших.