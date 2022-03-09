Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уходит со своего поста, чтобы вместо этого начать работать во Всемирной организации здравоохранения. Об этом 9 марта сообщило Агентство общественного здравоохранения Швеции в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

На своем новом месте Тегнелл, среди прочего, будет работать над тем, чтобы сделать вакцину от COVID-19 доступной для тех стран мира, которые не смогли произвести собственную вакцину. Он будет старшим экспертом в группе, которая будет координировать работу между ВОЗ, ЮНИСЕФ и организацией по вакцинации Gavi.

«Я работаю с вакцинами 30 лет и при этом всегда был увлечен международными проблемами. Теперь у меня есть возможность внести свой вклад в обширную международную работу», — говорится в заявлении Тегнелла.

Контракт с Агентством общественного распространения Швеции будет расторгнут в ближайшее время.