Веллингтон, , 07:17 — REGNUM Власти Новой Зеландии начали постепенное закрытие карантинных учреждений, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинз в ходе пресс-конференции.

Новая Зеландия

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«Эти объекты были передовой линией нашей обороны и помогли сдержать вирус, пока мы проходили вакцинацию и вырабатывали иммунитет. Они выполнили свое предназначение», — заявил он.

Хипкинз добавил, что необходимости в содержании карантинных учреждений нет из-за отмены ограничений на въезд в Новую Зеландию. По его словам, за время пандемии в таких изоляторах соблюдали карантин более 230 тыс. человек.

Отметим, что к 10 марта в Новой Зеландии подтвердили более 286 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране умерли 65 человек. В настоящее время в Новой Зеландии числится более 200 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.