Нью-Йорк, США, , 12:30 — REGNUM Неравномерное распределение вакцин в мире препятствует борьбе с пандемией COVID-19, которая еще не закончилась. Об этом 9 марта говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которое приводит его пресс-служба.

Антониу Гутерреш Un.org

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«Благодаря принятым беспрецедентным мерам, невероятно быстрой разработке и распределению вакцин пандемию удалось взять под контроль во многих частях мира. Но было бы серьезной ошибкой считать, что пандемия закончилась», — отмечается в его заявлении, приуроченном ко второй годовщине признания Всемирной организацией здравоохранения пандемией вспышки нового заболевания.

Также Гутерреш отметил, что, по его мнению, «распределение вакцин происходит возмутительно несправедливо», добавив, что несмотря на производство ежемесячно по 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19, «почти 3 млрд человек все еще ожидают, когда им сделают первую прививку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России госпитализировали 3054 пациентов с COVID-19, также было выявлено 58 675 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.