Сеул, , 04:25 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 266 853 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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Из них 266 771 случай связан с распространением инфекции, остальные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что такой высокий показатель в Южной Корее фиксируется впервые с начала пандемии. Также центр указывает, что в республике уже на протяжении десяти дней выявляют более 130 тыс. инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 3 691 488. Также за минувшие сутки в стране скончались 186 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 8580 человек.