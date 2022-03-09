Рим, , 20:15 — REGNUM По данным на вечер среды, 9 марта, в Италии умерли 156 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 156 (днем ранее — на 184), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 48 483 (днем ранее — на 60 191).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 13 159 342 — около 22% населения страны. В настоящее время заражены 1 001 922 человека (на 9599 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,5 миллиона человек (более 82,2% граждан страны).