Джакарта, , 14:38 — REGNUM Индонезия получила 3 499 470 доз вакцины Pfizer от правительства США, сообщает Antara.

Вакцина Wallspaper.ru

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Министерство связи Индонезии отметило, что поставка вакцины от COVID-19 в начале марта была необходима для удовлетворения внутренних потребностей.

«Мы получили почти 3,5 миллиона доз вакцины Pfizer от правительства Соединенных Штатов. Мы благодарим правительство США, которое поддерживало и продолжает поддерживать усилия по борьбе с пандемией в Индонезии», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 347 носителей коронавируса.

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