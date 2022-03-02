Рим, , 22:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии и власти регионов обсуждают вопрос о кампании вакцинации от коронавируса в отношении прибывающих в страну граждан Украины, передают национальные СМИ в среду, 4 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что до сих пор никакого решения по данному вопросу не принято, хотя итальянскую границу в последние четыре дня ежедневно пересекает примерно по тысяче граждан Украины.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (официально — до 16 тысяч человек).