Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM Власти Нижегородской области отменяют с 3 марта требование об обязательном ношении перчаток работниками, контактирующими с клиентами. Об этом сообщили в правительстве региона.

Медицинские перчатки Medikforum.ru

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Также стало известно о том, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, заведениям общепита теперь можно принимать посетителей за барной стойкой. Но безопасную дистанцию соблюдать всё же придётся.

Кроме того, нижегородское правительство разрешило прием посетителей в организациях не только по предварительной записи, но и в обычном режиме.