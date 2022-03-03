Сеул, , 12:39 — REGNUM Южная Корея предоставит странам Африки 3,4 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёна.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 3 марта в ходе своего выступления на пятом Корейско-африканском форуме.

Отмечается, что вакцина будет предоставлена в тесном сотрудничестве с Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Чон Ый Ён также пообещал расширить экономическое сотрудничество со странами Африки.

«Южная Корея и впредь будет стремиться к развитию возобновляемых источников энергии в Африке, увеличивая официальную помощь в целях развития (ОПР) в рамках «Нового зеленого курса», — сказал глава МИД Южной Кореи.

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