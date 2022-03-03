Мадрид, , 10:01 — REGNUM Испания превысила отметку в 100 тысяч смертей от COVID-19, зафиксированных с начала пандемии коронавируса, после того как за сутки было зарегистрировано 154 новых смертельных случая. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

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Отмечается, что теперь этот показатель составляет 100 037 смертей.

При этом совокупный показатель заболеваемости снизился с «очень высокого» до «высокого» риска (486 случаев) при заметном снижении числа выявленных новых случаев заражения коронавирусом (18 803).

Данные минздрава страны показывают, что кривая продолжает снижаться: отмечается показатель заболеваемости ниже порога в 500 случаев на 100 тысяч жителей за 14 дней.