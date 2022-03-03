Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена поделится со Всемирной организацией здравоохранения частью американских правительственных технологий по борьбе с коронавирусом, сообщает 3 марта The Washington Post.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом США хотят помочь другим странам бороться с пандемией, сообщили три источника на условиях анонимности.

США планируют поделиться частью технологий национального института здравоохранения.

Уточняется, что речь идет именно о правительственных разработках и не касается вакцин или терапевтических препаратов частного сектора.